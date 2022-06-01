О вручении Послом Беларуси А.Лученком верительных грамот Королю Бахрейна

31 мая 2022 г. в г.Манама Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в ОАЭ и Королевстве Бахрейн (по совместительству) Андрей Лученок вручил верительные грамоты Королю Бахрейна шейху Хамаду бен Исе аль-Халифе.

В ходе торжественной церемонии Посол подтвердил готовность Республики Беларусь развивать всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Королевством Бахрейн.



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