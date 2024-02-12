О вручении копий верительных грамот Послом Беларуси И.Белым в МИД Ботсваны

12 февраля 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в ЮАР и Республике Ботсвана (по совместительству) Игорь Белый вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел и сотрудничества Ботсваны Лемогангу Квапе.

В ходе встречи особое внимание было уделено широкому кругу вопросов дальнейшего межгосударственного взаимодействия, включая график двусторонних визитов, создание межправкомиссий, проведение регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также формирование договорно-правовой базы белорусско-ботсванского сотрудничества.

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