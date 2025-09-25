Выступление Министра иностранных дел Республики Беларусь М.Рыженкова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН (25 сентября 2025 г., г.Нью-Йорк)

Господин Председатель,

Приветствуем решение Республики Корея провести в Совете Безопасности ООН открытые дебаты по такой важной сегодня для мира теме.

Наверное, ни дня не проходит без заголовков в прессе об очередном «прорыве» в использовании искусственного интеллекта.

Да, это так. Прогресс в этой области открывает до сих пор немыслимые перспективы развития практически по всем направлениям человеческой жизнедеятельности – в борьбе с изменением климата, голодом, неизлечимыми болезнями и так далее.

Однако, не все так радужно и обещающе, поскольку искусственный интеллект – это как пресловутый «меч о двух концах». В связи с этим хотелось бы выделить некоторые основные вызовы.

Первое. Попытки так называемого коллективного Запада исключить остальные страны из процессов развития и освоения искусственного интеллекта, полагая, что эта технология позволит ему обеспечить свое военное и экономическое превосходство.

По сути, в этой области создается новый «занавес» – на сей раз не идеологический, а технологический – «силиконовый», который должен разделить Запад и другой мир – Глобальное Большинство, и вернуть эти страны в новый неоколониализм. Убеждены, что это путь в никуда, если не в пропасть для всего человечества.

Искусственный интеллект должен быть достоянием для всех стран без исключения. Только так эта технология будет служить на благо мира и развития.

Второе. Применение ИИ в военной области. Неутихающие вооруженные конфликты способствуют опережающему развитию военных технологий. Современные конфликты – это войны беспилотных летательных аппаратов, высокоточного оружия и смертоносных автономных систем вооружений, которые могут обладать самообучающейся функцией, свойственной искусственному интеллекту.

Есть реальный риск, что алгоритмы ИИ в системах вооружений на определенном этапе станут самостоятельно принимать решения.

На этот счет снято немало технотриллеров – от «Военных игр», когда компьютерная игра чуть не приводит к запуску ядерных ракет, до «Терминатора», когда система «Скайнет» решает уничтожить человечество.

Недавно Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что «Имея способность к самообучению, этот инструмент (ИИ) может погубить человечество, если выпустить его из-под контроля» . Об этом многие говорили в эти дни.

Это подводит нас к ключевому вопросу – ИИ должен быть подконтрольным человеку.

Третье. Этика искусственного интеллекта. Разработка ИИ должна быть направлена на улучшение жизни человека и сохранение его достоинства. Это означает, что технологии ИИ должны дополнять человеческие способности, а не заменять их полностью. Эта технология не должна дискриминировать человека. Необдуманное применение ИИ может иметь серьёзные социальные последствия.

В связи с этим должны быть четко определены механизмы ответственности за решения, принимаемые ИИ.

Правильным шагом в этом направлении рассматриваем недавнюю инициативу Китая о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, которую Беларусь всецело поддерживает.

Нам всем чрезвычайно необходима такая площадка и насколько возможно скорее для выработки и согласования механизмов общего контроля за процессами развития ИИ.

Спасибо за внимание.

