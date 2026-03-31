О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси П.Утюпина с Послом Кыргызстана

31 марта 2026 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Павел Утюпин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрболом Султанбаевым.

Собеседники рассмотрели актуальные вопросы белорусско-кыргызского сотрудничества с акцентом на реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе график двусторонних мероприятий на среднесрочную перспективу. Также обсудили совместные действия на интеграционных площадках и в международных организациях.

