О встрече Посла Беларуси С.Чепурного с заместителем Министра иностранных дел Туркменистана

20 мая 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Туркменистане Станислав Чепурной встретился с заместителем Министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой.

В ходе встречи стороны рассмотрели подготовку к очередному заседанию Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий, а также вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.

Стороны рассмотрели вопросы проведения совместных мероприятий в культурно-гуманитарной сфере.

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