О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Вьетнама

15 сентября 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Ван Нгы.

Стороны обсудили актуальное состояние белорусско-вьетнамских отношений и подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного политического диалога.

Приоритетное внимание было уделено вопросам наращивания торгово-экономического взаимодействия в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки и технологий.

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