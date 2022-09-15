О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Вьетнама15 сентября 2022 г.
15 сентября 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Ван Нгы.
Стороны обсудили актуальное состояние белорусско-вьетнамских отношений и подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного политического диалога.
Приоритетное внимание было уделено вопросам наращивания торгово-экономического взаимодействия в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки и технологий.
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