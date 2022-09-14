О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Узбекистана14 сентября 2022 г.
14 сентября 2022 г. на полях саммита ШОС в г.Самарканде Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с Министром иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым.
В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в рамках региональных интеграционных и международных организаций, актуальные вопросы белорусско-узбекского экономического взаимодействия, реализацию решений 9-го заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству с Узбекистаном, прошедшего в г.Минске в августе 2022 года, иные вопросы, представляющие взаимный интерес.
В.Макей особо отметил активную работу узбекской стороны в рамках председательства в ШОС, в том числе по продвижению ряда перспективных инициатив, а также поблагодарил за поддержку, оказанную Беларуси, в стремлении стать полноправным членом данной Организации.
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
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