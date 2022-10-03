О встрече Временного Поверенного в Делах Беларуси А.Малафея с Министром торговли и промышленности Катара

2 октября 2022 г. состоялась встреча Временного Поверенного в Делах Республики Беларусь в Государстве Катар Алексея Малафея с Министром торговли и промышленности Катара и сопредседателем Белорусско-Катарского совместного комитета по сотрудничеству Шейхом Мохаммедом бен Хамадом бен Кассимом аль-Абдаллой аль-Тани.

В ходе встречи стороны обсудили пути развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, а также вопросы проведения очередного заседания совместного комитета.

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