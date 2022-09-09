О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Ю.Амбразевича с Представителем ЮНИСЕФ в Беларуси09 сентября 2022 г.
9 сентября 2022 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич встретился с Представителем ЮНИСЕФ в Республике Беларусь Таней Радочай в связи с завершением ее работы на этом посту.
Ю.Амбразевич с удовлетворением отметил активную и эффективную деятельность Представительства ЮНИСЕФ в Беларуси под руководством Т.Радочай, в том числе по поддержке национальных усилий в противодействии пандемии коронавируса COVID -19.
Заместитель Министра высоко оценил успешную работу Представителя ЮНИСЕФ в Беларуси по привлечению к сотрудничеству государственных структур, в частности Министерства образования Республики Беларусь, и приветствовал подписание в мае 2022 года рамочного двустороннего документа о сотрудничестве на 2022 – 2023 гг.
Собеседники обсудили наиболее актуальные направления взаимодействия Беларуси и ЮНИСЕФ, включая безопасность детей в киберпространстве, помощь детям и подросткам, вступившим в конфликт с законом и пострадавшим от насилия, а также детям с инвалидностью.
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