О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Послом России

2 сентября 2022 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений.

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