О встрече Посла Беларуси В.Рыбака с Генеральным прокурором Турции

17 мая 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак провел встречу с Генеральным прокурором Турецкой Республики Бекиром Шахином.

В.Рыбак проинформировал собеседника о ключевых аспектах развития белорусско-турецких двусторонних отношений, а также затронул вопросы региональной проблематики.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в вопросах взаимного оказания правовой помощи.

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