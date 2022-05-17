О встрече Посла Беларуси В.Рыбака с Генеральным прокурором Турции17 мая 2022 г.
17 мая 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак провел встречу с Генеральным прокурором Турецкой Республики Бекиром Шахином.
В.Рыбак проинформировал собеседника о ключевых аспектах развития белорусско-турецких двусторонних отношений, а также затронул вопросы региональной проблематики.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в вопросах взаимного оказания правовой помощи.
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