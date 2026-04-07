О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Послом Монголии

7 апреля 2026 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Республике Беларусь Батсухийн Баярсайханом по случаю окончания его дипломатической миссии в нашей стране.

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси поблагодарил Посла за активную работу по укреплению сотрудничества между двумя странами.

Стороны отметили открытый и дружественный характер белорусско-монгольских отношений, высокий уровень политических контактов, а также наличие значительных перспектив для наращивания интенсивности экономических связей.

Особо подчеркнута роль Посла в расширении контактов между двумя странами, включая проведение в 2024 году визита Главы белорусского государства в Монголию.

Были также затронуты вопросы проведения мероприятий в политической и экономической областях, напрямую влияющих на интенсивность двустороннего взаимодействия.

