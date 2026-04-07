О встрече Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова с Послом Монголии07 апреля 2026 г.
7 апреля 2026 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Республике Беларусь Батсухийн Баярсайханом по случаю окончания его дипломатической миссии в нашей стране.
Глава внешнеполитического ведомства Беларуси поблагодарил Посла за активную работу по укреплению сотрудничества между двумя странами.
Стороны отметили открытый и дружественный характер белорусско-монгольских отношений, высокий уровень политических контактов, а также наличие значительных перспектив для наращивания интенсивности экономических связей.
Особо подчеркнута роль Посла в расширении контактов между двумя странами, включая проведение в 2024 году визита Главы белорусского государства в Монголию.
Были также затронуты вопросы проведения мероприятий в политической и экономической областях, напрямую влияющих на интенсивность двустороннего взаимодействия.
Министр М.Рыженков о ситуации на белорусско-литовской границе
Выступление Министра М.Рыженкова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (27 сентября 2025 г.)
Выступление Министра М.Рыженкова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН // Statement by Minister M.Ryzhenkov at the open debate of the UN Security Council
Министр иностранных дел Беларуси М.Рыженков, руководство Министерства возложили цветы к монументу «Победы»
80 лет Победы — Министры иностранных дел СНГ
Выступление Министра М.Рыженкова на 58-й сессии Совета ООН по правам человека (24 февраля 2025 г., г.Женева)
