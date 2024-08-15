О встрече Посла Беларуси С.Терентьева с Министром сельского хозяйства и мелиорации Египта

15 августа 2024 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергея Терентьева с Министром сельского хозяйства и мелиорации Египта Алаа Фаруком.

Стороны обсудили перспективы наращивания двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией, включая вопросы поставок в Египет белорусских кормов с последующим созданием кормового хаба, а также взаимодействие в области механизации аграрного сектора.

Рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой очередного заседания Белорусско-Египетской рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства.

Подтверждены договоренности об обеспечении беспрепятственного доступа белорусской молочной продукции на рынок Египта.



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