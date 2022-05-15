О продлении режима безвизового въезда в Беларусь для граждан Литвы и Латвии

15 мая 2022 г. истекает срок действия упрощенного порядка пересечения границы Республики Беларусь гражданами ряда сопредельных с Беларусью государств.

Данный жест доброй воли белорусской стороны стал наглядным подтверждением стремления нашей страны к сохранению добрососедских отношений с соответствующими государствами, дальнейшему развитию межличностных контактов между простыми людьми даже в условиях незаконного санкционного давления на Республику Беларусь.

Практика «безвиза» продемонстрировала наличие значительного интереса у иностранных граждан к Беларуси. После длительного ковидного перерыва наши соседи получили возможность встретиться с родственниками, посетить могилы родных, решить бытовые вопросы. Традиционно весьма востребованы лечение и отдых в Беларуси.

Не секрет, что такие поездки стали и хорошим экономическим подспорьем для людей, которые могли приобрести товары белорусского производства по более низким ценам, чем у себя на родине.

Отрадно, что многие из наших гостей сочли своим долгом отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, посетить исторические мемориалы в Республике Беларусь, где в отличие от целого ряда стран-соседей чтят героев и помнят уроки той страшной трагедии.

В течение месяца число граждан балтийских государств, посетивших Беларусь, неуклонно росло. И это несмотря на проводимую властями Литвы и Латвии откровенно антибелорусскую пропаганду и запугивание своих граждан дезинформацией о ситуации в Беларуси.

Удивляет тот факт, что добрые начинания белорусской стороны изначально были встречены фактически «в штыки» чиновниками соседних государств, а посещавшие Беларусь граждане подвергались шельмованию за распространение объективной информации о нашей стране.

С учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан Главой белорусского государства принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии.

Уверены, что данный шаг позволит гражданам соседних государств составить собственное объективное представление о современной Беларуси, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой нашего народа.

Такой конструктивный подход, основанный на интересах, прежде всего, простых людей, может служить ориентиром для наших западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе.

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