О визите Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника в Монголию21 сентября 2022 г.
20-21 сентября 2022 г. состоялся визит Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника в Монголию.
Состоялась встреча с Министром развития дорог и транспорта Монголии Сандагийн Бямбацогтом. Обсуждено актуальное состояние и перспективы развития сотрудничества в транспортной сфере, а также вопросы взаимодействия в рамках Совместной Белорусско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
На встрече с Министром сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии Хаянгаагинийн Болорчулууном рассмотрены совместные проекты Беларуси и Монголии в области сельского хозяйства.
В ходе встречи С.Алейника со Спикером Великого государственного хурала Монголии Гомбоджавын Занданшатаром состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов. Особое внимание уделено активизации взаимодействия между законодательными органами двух стран.
21 сентября Первый заместитель Министра иностранных дел Беларуси принял также участие в пятом раунде белорусско-монгольских политических консультаций. Монгольскую сторону возглавил заместитель Министра иностранных дел Батсумбэрийн Мунхджин.
Стороны обсудили состояние белорусско-монгольского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, региональной тематике, рассмотрели вопросы взаимодействия в международных организациях.
В ходе визита проведены также встречи с представителями монгольских деловых кругов, заинтересованных в развитии сотрудничества с Беларусью, представителями белорусских предприятий, участвующих в национальной экспозиции на монгольской международной выставке «Уланбаатар Партнершип».
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