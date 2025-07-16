О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси П.Утюпина с Послом Кыргызстана

16 июля 2025 г. состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Павла Утюпина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрболом Султанбаевым.

В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы белорусско-кыргызского сотрудничества, в том числе в рамках интеграционных организаций.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшей активизации диалога, обсудили планы по подготовке совместных мероприятий различного уровня.

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