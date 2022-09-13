О встрече Посла Беларуси Д.Крутого с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации

12 сентября 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Дмитрий Крутой встретился с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко.

Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, развитие интеграционных процессов в рамках Союзного государства, взаимодействие в ЕАЭС и на международных площадках.

Особое внимание уделено графику предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, а также плановым мероприятиям по линии внешнеполитических ведомств Беларуси и России.

Д.Крутой и А.Руденко с удовлетворением отметили увеличение товарооборота между странами за семь месяцев текущего года и выделили тенденцию к большей сбалансированности двусторонней торговли.

При сохранении достигнутого темпа по итогам 2022 года ожидается исторический максимум объема торговли между Беларусью и Россией, а также практически нулевое сальдо экспортно-импортных потоков. Такое положение вызвано снижением влияния энергетической группы и увеличением торговли сельскохозяйственной продукцией, товарами машиностроения, химии и деревообработки.

Это следствие успешной переориентации с украинского и европейского рынков в условиях борьбы с незаконными западными санкциями, а также начала работы Союзных программ в части снятия ограничений и барьеров на общем экономическом пространстве наших стран. В связи с этим участники диалога отметили успешное выполнение около половины мероприятий 28 Союзных программ, констатировали важность реализации договоренностей по косвенным налогам, таможенным вопросам и энергетическим условиям на 2023 год.

В условиях роста товарооборота двух стран, инвестиционной активности, реализации важных импортозамещающих проектов Д.Крутой и А.Руденко отдельно обсудили необходимость расширения дипломатического присутствия на региональном уровне. Условились о продолжении контактов в целях продвижения белорусско-российского диалога на всех уровнях.

версия для печати