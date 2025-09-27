Об участии Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова в неделе высокого уровня 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (четвертый день)27 сентября 2025 г.
26 сентября 2025 г. продолжился визит Министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Нью-Йорк для участия в юбилейной Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава МИД Беларуси выступил на VII министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН. «80 лет Уставу ООН – это повод укрепить международное право и солидарность государств-членов», – подчеркнул Министр.
Особое внимание было уделено проблеме односторонних принудительных мер (ОПМ). Беларусь выступает за совместные усилия государств-членов ООН для защиты международного права и повышения глобальной осведомленности о последствиях незаконных санкций, включая в рамках учрежденного Международного дня против ОПМ.
Беларусь также выразила солидарность с Палестиной и Венесуэлой, подчеркнув необходимость принципиальной позиции мирового сообщества для защиты их суверенитета и реализации решений ООН.
Министр отметил, что в настоящее время мировой порядок характеризуется глубоким недоверием и отсутствием диалога. Причины этого кроются в том, что государства не реализуют на практике принимаемые решения в области актуальных острых вопрос международной повестки. В качестве наглядного примера, М.Рыженков озвучил ситуацию вокруг Палестины, где отсутствие последовательных и настойчивых действий за последние 80 лет так и не привели к разрешению ситуации по мирному сосуществованию двух государств.
Министр Максим Рыженков на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН также принял участие в заседании высокого уровня, посвященном Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Министр отметил, что мир вновь столкнулся с растущей ядерной угрозой.
Министром отмечено, что из-за повышенной милитаризации и текущей гонки вооружения единственной гарантией для суверенных государств является наличие ядерного оружия.
В то же время, Беларусь выступает за целенаправленную работу по выработке надежных гарантий безопасности для всех стран. Глава МИД подчеркнул, что действия Беларуси, включая размещение российского тактического ядерного оружия и баллистических ракет «Орешник», являются оборонительными и направлены исключительно на защиту суверенитета. Это осуществляется в строгом соответствии с международным правом и Договором о нераспространении ядерного оружия.
Министр призвал к укреплению доверия между государствами и созданию эффективной системы коллективных гарантий. «Будут гарантии безопасности – отпадет необходимость в ядерном оружии», – заявил М.Рыженков, подтверждая готовность Беларуси к диалогу и международному сотрудничеству в сфере ядерной безопасности.
На встрече с Министром иностранных дел Республики Сингапур Вивианом Балакришнаном обсуждены актуальные вопросы белорусско-сингапурского взаимодействия.
Стороны отметили важность укрепления политического диалога и выразили готовность к проведению межмидовских политических консультаций для актуализации двусторонней повестки.
Отдельное внимание уделено развитию торгово-экономических связей. Министр отметил готовность Беларуси к расширению поставок на рынок Сингапура продукции отечественного пищевого комплекса. В этой связи белорусская сторона выразила надежду на завершение Сингапурским агентством по продовольствию процедуры аккредитации белорусских производителей птицы.
Также стороны договорились о расширении договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.
С Министром иностранных дел Республики Филиппины Марией Тересой Лазаро сторонами рассмотрены шаги по дальнейшему развитию договорно-правовой базы, включая подготовку соглашения об отмене визового режима, а также работу над проектом Соглашения об авиасообщении. Подписание данных документов позволит увеличить пассажиро- и грузопотоки между государствами.
Беларусь выступила с предложением учредить Межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, отметив готовность к расширению взаимодействия в сфере торговли, инвестиций и туризма.
На многостороннем направлении отмечен высокий уровень координации действий Беларуси и Филиппин.
На переговорах с Министром международных отношений Республики Ботсвана Фенио Бутале обсуждена реализация договоренностей, достигнутых в Минске в июле 2025 года, а также подготовка первого в истории официального визита Президента Ботсваны в Беларусь.
Стороны рассмотрели возможность создания Совместного комитета по экономическому сотрудничеству с рабочими группами по торговле, сельскому хозяйству и промышленности, развитие взаимодействия национальных экономических агентств и бизнес-сообществ двух стран. Особое внимание уделено перспективам укрепления партнерства в сельском хозяйстве, обеспечении продовольственной безопасности, горнодобывающей отрасли, образовании и технической поддержке.
Обсуждалось сотрудничество на международной арене, включая укрепление взаимодействия в ООН и Движении неприсоединения, противодействие односторонним ограничительным мерам, а также совместные инициативы по защите прав стран без выхода к морю и борьбе с торговлей людьми.
С Соминистром иностранных дел Республики Никарагуа Денисом Монкадой подчеркнут высокий уровень развития отношений Беларуси и Никарагуа, стратегический характер выстроенного партнерства двух стран.
Отмечено успешное проведение в 2025 году заседаний межправительственной комиссии и политических консультаций, а также практическая значимость регулярных контактов на высоком и высшем уровнях.
В экономической повестке особое внимание уделено реализации совместных проектов в машиностроении. Стороны договорились о продолжении системной работы в рамках Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой запланировано в Минске в 2026 году. Обсуждены перспективные направления расширения взаимных поставок.
На многостороннем треке стороны подтвердили нацеленность на укрепление взаимодействия в ООН и других международных структурах, в том числе по продвижению инициатив Беларуси на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи. Было отмечено совпадение позиций Беларуси и Никарагуа по ключевым вопросам международной повестки и приверженность принципам Устава ООН.
В фокусе внимания переговоров с заместителем Министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гёном были вопросы вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничества в международных организациях. Стороны обменялись оценками по ключевым региональным и глобальным процессам, с удовлетворением отметили поддержание регулярного контакта между внешнеполитическими ведомствам двух стран, обсудили график совместных мероприятий.
В ходе встречи Министра М.Рыженкова с Министром иностранных дел Того Робером Дюссеем глава белорусского МИД особо подчеркнул, что Беларусь рассматривает сотрудничество с странами Африканского континента весьма перспективным и основополагающим.
Стороны обоюдно подтвердили готовность к подписанию в ближайшее время соглашений в области визового регулирования, сотрудничества по линии торгово-промышленных палат и учреждения институтов для развития торгово-экономического сотрудничества. Собеседники отметили положительную динамику развития белорусско-тоголезских отношений, подчеркнули взаимную заинтересованность в активизации политического диалога и практического сотрудничества в различных сферах.
Отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия в агропромышленной сфере. Белорусская сторона подтвердила готовность делиться накопленным опытом и экспертизой в области механизации сельского хозяйства и внедрения современных технологий, что позволит повысить эффективность аграрного сектора Того.
Основное выступление Министра на Генеральной Ассамблее ООН состоится 27 сентября 2025 г. в 21.00 (ориентировочно) по Минску.
Выступление Министра М.Рыженкова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН // Statement by Minister M.Ryzhenkov at the open debate of the UN Security Council
Министр иностранных дел Беларуси М.Рыженков, руководство Министерства возложили цветы к монументу «Победы»
80 лет Победы — Министры иностранных дел СНГ
Выступление Министра М.Рыженкова на 58-й сессии Совета ООН по правам человека (24 февраля 2025 г., г.Женева)
Белорусская Вытинанка включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Один день в МИД Беларуси | 30 лет Службе государственного протокола МИД
