О вручении Послом Беларуси В.Боровиковым верительных грамот Председателю Сената Королевства Камбоджа

15 сентября 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам и Королевстве Камбоджа по совместительству Владимир Боровиков вручил верительные грамоты Председателю Сената Королевства Камбоджа Сэй Чхуму, временно исполняющему обязанности Главы государства.

Подчеркнуто наличие значительного потенциала для наращивания двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Председатель Сената С.Чхум отметил важность укрепления взаимодействия по всем направлениям, среди которых особо выделил сотрудничество на международных площадках и в межпарламентском измерении, а также в сферах экономики и культуры.

По поручению и от имени Короля Камбоджи Нородома Сиамони Председатель Сената передал руководству Республики Беларусь и белорусскому народу искренние пожелания благополучия и процветания.

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