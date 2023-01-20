О встрече Посла Беларуси В.Денисенко с Министром сельского хозяйства Республики Таджикистан20 января 2023 г.
20 января 2023 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Таджикистан Виктора Денисенко с Министром сельского хозяйства Таджикистана, сопредседателем Белорусско-Таджикской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Курбоном Хакимзода.
Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, перспективы дальнейшего развития промышленной кооперации.
Подчеркнута важность совместной работы в рамках Белорусско-Таджикской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
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