О 30-летии установления дипломатических отношений между Беларусью и Пакистаном

3 февраля 1994 г. Республика Беларусь и Исламская Республика Пакистан установили дипломатические отношения.

По этому случаю состоялся обмен поздравительными посланиями Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника и Министра иностранных дел Республики Пакистан Джалила Аббаса Джилани.

Несмотря на географическую удаленность, Беларусь и Пакистан связывают давние связи, которые начались задолго до установления дипломатических отношений между государствами. Граждане Пакистана хорошо знакомы со словом «Беларусь» по одноименному названию белорусских тракторов, которые наша страна поставляет на пакистанский рынок уже более 50 лет.

Важной вехой двустороннего сотрудничества стало взаимное открытие посольств в столицах обоих государств в 2014 и 2015 годах.

Значимым моментом для развития всего комплекса белорусско-пакистанских отношений стал первый в истории официальный визит Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. в Исламскую Республику Пакистан в 2015 году.

Руководство Беларуси и Пакистана поддерживает регулярный контакт, в том числе проводит встречи на международных площадках. Взаимодействие двух стран в ООН и других международных организациях носит дружественный и доверительных характер.

За прошедший период сторонами созданы все условия для развития полноформатного сотрудничества во всех сферах, расширена договорно-правовая база, организована работа необходимых механизмов институционального взаимодействия в виде комиссий, рабочих групп и Делового совета. Так, в 2015 году заработала Совместная Белорусско-Пакистанская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Экономики Беларуси и Пакистана взаимно дополняют друг друга. Основные статьи белорусского экспорта в Пакистан: тракторы, калийные удобрения, синтетические волокна, шины, жгут синтетических нитей, детское питание (сухие смеси). Основные статьи импорта в Беларусь: рис, пищевые продукты, изделия из кожи, ткани, спортинвентарь.

На текущем этапе ведется работа по созданию сборочного производства белорусских тракторов на территории Пакистана.

Заинтересованные государственные органы, ведомства и деловые круги Беларуси и Пакистана поддерживают регулярные контакты. Общаются парламенты двух стран. Все белорусские регионы установили партнерские отношения с пакистанскими провинциями.

Созданы предпосылки для развития двустороннего сотрудничества в сфере образования, науки и культуры. В Национальном университете современных языков Пакистана открыт центр белорусского языка и культуры. В Минском государственном лингвистическом университете открылась кафедра языка урду.

На базе Национальной библиотеки Исламской Республики Пакистан открыт Белорусский информационно-культурный центр, который укомплектован литературой об истории, культуре и природе нашей страны, информационными материалами о становлении белорусской государственности.

На базе Пакистанского совета по научным и промышленным исследованиям открыт Белорусско-Пакистанский центр по координации научно-технического и инновационного сотрудничества.

К юбилею дипотношений на здании Национальной библиотеки Беларуси запущена праздничная бегущая строка на белорусском и английском языках.

Министерством связи и информатизации Республики Беларусь совместно с издательским центром «Марка» РУП «Белпочта» и Посольством Беларуси в Пакистане подготовлен памятный почтовый проект по случаю 30-летия дипотношений двух стран.

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