О соболезновании Министра В.Макея в связи с уходом из жизни Президента ОАЭ и Правителя Абу-Даби шейха Халифы бен Заида аль-Нахайяна17 мая 2022 г.
17 мая 2022 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей оставил запись в книге соболезнований Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь в связи с уходом из жизни Президента ОАЭ и Правителя Абу-Даби шейха Халифы бен Заида аль-Нахайяна.
В.Макей выразил слова поддержки близким шейха Халифы бен Заида и отметил, что шейх Халифа останется в нашей памяти как государственный деятель, который внес значительный вклад в становление и развитие двусторонних отношений между Беларусью и ОАЭ, реализацию совместных проектов и продвижение культурных связей.
77 лет Победы // Victory Day. 77th Anniversary (2022)
«Хочу быть дипломатом»: итоги конкурса (28 марта 2022 г.)
Интервью Министра В.Макея китайскому телеканалу CGTN // FM Vladimir Makei gives an interview to CGTN
Выступление В.Макея на совещании высокого уровня по борьбе с торговлей людьми (ноябрь 2021 г., г.Нью-Йорк)
Беларусь и ЮНЕСКО / Belarus in UNESCO
Безвизовый режим в Беларуси
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2021www.tibo.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Национальный центр правовой информации Республики Беларусьwww.ncpi.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by