О соболезновании Министра В.Макея в связи с уходом из жизни Президента ОАЭ и Правителя Абу-Даби шейха Халифы бен Заида аль-Нахайяна

17 мая 2022 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей оставил запись в книге соболезнований Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь в связи с уходом из жизни Президента ОАЭ и Правителя Абу-Даби шейха Халифы бен Заида аль-Нахайяна.

В.Макей выразил слова поддержки близким шейха Халифы бен Заида и отметил, что шейх Халифа останется в нашей памяти как государственный деятель, который внес значительный вклад в становление и развитие двусторонних отношений между Беларусью и ОАЭ, реализацию совместных проектов и продвижение культурных связей.

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