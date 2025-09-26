Об участии Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова в неделе высокого уровня 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (третий день)

25 сентября 2025 г. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков принял участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН по вопросу искусственного интеллекта (ИИ) и его влияния на международный мир и безопасность.

В своём выступлении глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что прогресс в сфере ИИ открывает огромные возможности для борьбы с глобальными вызовами, включая изменение климата, голод и неизлечимые болезни, однако одновременно порождает серьёзные риски, если эта технология окажется вне контроля человека.

Максим Рыженков подчеркнул недопустимость технологического разделения мира и исключения отдельных стран из процессов развития ИИ, указав на опасность появления нового «силиконового занавеса». Как отметил глава МИД Беларуси, только при равном доступе к передовым технологиям искусственный интеллект сможет служить целям мира и устойчивого развития. Особое внимание Министр уделил угрозам милитаризации ИИ, отметив необходимость предотвращения сценариев, при которых автономные вооружённые системы получают возможность самостоятельно принимать решения.

Отдельный акцент в выступлении был сделан на вопросах этики и ответственности. Министр подчеркнул, что искусственный интеллект должен способствовать улучшению качества жизни людей, сохранению их достоинства и недопущению дискриминации. «Имея способность к самообучению, этот инструмент (ИИ) может погубить человечество, если выпустить его из под контроля», - напомнил Министр высказывание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и выступил за необходимость определения механизмов ответственности за решения, принимаемые искусственным интеллектом. В этом контексте белорусская сторона выразила поддержку инициативе Китая о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, которая могла бы стать универсальной площадкой для согласования правил и выработки механизмов международного контроля за использованием ИИ.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков также выступил на Министерской встрече группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода, посвященной теме "Активизация сотрудничества в целях развития стран со средним уровнем дохода".

Группа единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода была создана в 2016 году по инициативе Беларуси и Коста-Рики. В течение последнего года ее работой руководили Филиппины.

Министр отметил, что страны со средним уровнем дохода сталкиваются с «ловушкой среднего дохода» и нуждаются в новых источниках экономического роста и инновационного развития. «Если мы сумеем использовать эти возможности, страны со средним уровнем дохода смогут выйти на новый уровень развития и даже стать донорами в системе ООН, оказывая поддержку наименее развитым странам».

М.Рыженков подчеркнул, что вопросы успешного развития стран группы являются важными для всего международного сообщества. В этом контексте глава МИД особо отметил два документа для стран со средним уровнем дохода - Стратегический план действий и Межучрежденческий общесистемный план реагирования. Беларусь подтвердила готовность активно участвовать в подготовке соответствующих решений ООН и развитии международного сотрудничества.

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ходе переговоров обсуждены вопросы укрепления роли и видимости организации в международной системе безопасности, а также перспективы продвижения коллективных инициатив стран-членов на глобальной арене.

М.Рыженков проинформировал коллег о подготовке III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая состоится 28–29 октября 2025 г. в Минске. Министр подчеркнул важность участия стран-членов ОДКБ, отметив, что это станет значимым вкладом в формирование архитектуры безопасности в Евразии.

На полях конференции планируется проведение тематических мероприятий, включая панель о перспективах коллективной безопасности в Евразии и сессию «Миграция в современных международных отношениях: на пути к более упорядоченному и безопасному перемещению людей».

Особое внимание М.Рыженков уделил инициативе Беларуси и России по подготовке Евразийской Хартии многообразия и многополярности в XXI веке, которая призвана укрепить принципы равноправия, неделимости безопасности и уважения различных путей развития. Министр пригласил страны-члены ОДКБ активно участвовать в обсуждении Хартии на конференции и подчеркнул, что совместная работа над документом будет способствовать повышению роли и узнаваемости ОДКБ в международной системе безопасности.

На встрече с Министром иностранных дел, зарубежного трудоустройства и туризма Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Виджитой Хератом стороны констатировали поступательное развитие двустороннего взаимодействия и отметили предстоящий в ноябре юбилей – 25-летие установления дипломатических отношений.

В ходе переговоров подтверждена готовность к проведению 4-го раунда политических консультаций на уровне заместителей министра и 3-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны выразили удовлетворение динамикой развития сотрудничества в области образования, межуниверситетского взаимодействия, а также роста количества ланкийских студентов, обучающихся в Беларуси.

Развитие туристической сферы также было в фокусе внимания встречи Министров. Выход на подписание в ближайшее время, в числе прочего пакета двусторонних документов, межправительственного Соглашения о воздушном сообщении будет способствовать более эффективной работе стран в сфере туризма, росту пассажиро- и грузопотоков между двумя государствами.

Особое внимание также уделено взаимодействию в международных организациях. Белорусская сторона выразила признательность за поддержку со стороны Шри-Ланки и подтвердила заинтересованность в дальнейшем укреплении партнёрства в интересах формирования справедливого многополярного мира.

Министры обсудили график двусторонних встреч на предстоящий год, в том числе обменялись приглашениями по взаимным визитам.

С заместителем Министра экономики и международного сотрудничества Доминиканской Республики Уго Ривера Фернандесом обсуждены перспективы развития двусторонних отношений, вопросы продовольственной безопасности, сотрудничества в области туризма, в частности, организация отдыха белорусских граждан в Доминиканской Республике.

В ходе переговоров с Министром иностранных дел Республики Судан Мохиддином Салемом глава белорусского МИД М.Рыженков поздравил коллегу с назначением на важный государственный пост. Собеседники выразили готовность активизировать двусторонний диалог на всех уровнях, включая взаимодействие между профильными министерствами. Беларусь подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Судана.

Затронуты перспективы восстановления комплексного сотрудничества в ключевых сферах: продовольственной безопасности, промышленности, энергетики, образовании и здравоохранении. Отмечена готовность Беларуси содействовать послеконфликтному восстановлению страны, включая поставки промышленной и сельскохозяйственной продукции, использование белорусского технологического потенциала, укрепление кооперационных связей.

В ходе беседы Министра иностранных дел М.Рыженкова с Министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым обсужден весь комплекс отношений между странами, включая взаимодействие в рамках международных организаций.

