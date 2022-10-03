О встречах Посла Беларуси В.Бескостого с заместителем Председателя Кабмина и Гендиректором Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана

30 сентября 2022 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Туркменистане Вячеслава Бескостого с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Аннагелди Язмырадовым, в ходе которой рассмотрены вопросы взаимной торговли продукцией АПК, перспективы поставок белорусской техники для нужд сельского хозяйства Туркменистана.

1 октября 2022 г. Посол Беларуси В.Бескостый также встретился с Генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, сопредседателем Межправительственной Белорусско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Мамметханом Чакыевым.

Стороны предметно обсудили вопросы двусторонней повестки, включая подготовку к 10-му заседанию Межправкомиссии. Подтверждена готовность активизировать темпы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере транспорта.

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