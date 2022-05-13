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О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел С.Алейника с Послом Турции

13 мая 2022 г.

 

13 мая 2022 г. состоялась встреча Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафой Озджаном.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-турецких отношений, а также ситуацию в регионе.

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