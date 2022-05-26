О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Израиля

26 мая 2022 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Республике Беларусь Алекса Гольдмана-Шаймана по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Израилем (26 мая 1992 г.).

Стороны обменялись протокольными посланиями по случаю значимого юбилея белорусско-израильских отношений и обсудили достигнутые за последние три десятилетия результаты совместной работы двух стран в политической, экономической и культурной сферах.

В этот же день С.Алейник и А.Гольдман-Шайман приняли участие в тематическом культурном мероприятии в Доме дружбы, в ходе которого состоялась торжественная церемония гашения памятной почтовой марки, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений Беларуси с Израилем, изготовленной РУП «Белпочта».



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