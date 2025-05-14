О встрече Посла Беларуси А.Метелицы с Первым заместителем Федерального Министра межпровинциальной координации Пакистана

14 мая 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица встретился с Первым заместителем Федерального Министра межпровинциальной координации (Министерство спорта) Пакистана Мохьюддином Ахмадом Вани.

В ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние белорусско-пакистанских отношений в гуманитарной сфере и комплекс мер по их дальнейшему развитию.

версия для печати