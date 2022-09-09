О встрече Посла Беларуси А.Молчана с заместителем Министра по туризму Венесуэлы

8 сентября 2022 г. состоялась встреча Посла Беларуси в Венесуэле Андрея Молчана с заместителем Министра по туризму Венесуэлы Летисией Гомес.

Стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества в туристической отрасли, обменялись мнениями по вопросам открытия прямого авиасообщения между Беларусью и Венесуэлой, скоординировали планы по участию в мероприятиях двусторонней повестки на ближайшую перспективу.

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