О вручении Министру иностранных дел Беларуси С.Алейнику копий верительных грамот Послом Узбекистана

5 февраля 2024 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Республике Беларусь Рахматуллы Назарова.

В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы белорусско-узбекского сотрудничества в политической, экономической и других областях, взаимодействие Беларуси и Узбекистана в интеграционных организациях.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в придании межгосударственному диалогу дополнительной динамики, обсудили планы по подготовке совместных мероприятий различного уровня.

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