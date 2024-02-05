О вручении Министру иностранных дел Беларуси С.Алейнику копий верительных грамот Послом Узбекистана05 февраля 2024 г.
5 февраля 2024 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Республике Беларусь Рахматуллы Назарова.
В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы белорусско-узбекского сотрудничества в политической, экономической и других областях, взаимодействие Беларуси и Узбекистана в интеграционных организациях.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в придании межгосударственному диалогу дополнительной динамики, обсудили планы по подготовке совместных мероприятий различного уровня.
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Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
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