О соболезновании Министра С.Алейника в связи с серией разрушительных землетрясений в Турции

8 февраля 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник посетил Посольство Турецкой Республики и оставил запись в книге соболезнований в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате серии разрушительных землетрясений в Турции.

«Эта трагедия турецкого народа никого из нас не оставила равнодушной. В эти траурные дни в Беларуси глубоко сопереживают семьям и близким погибших, с тревогой и надеждой следят за каждым выпуском новостей из затронутых этой бедой регионов. Мы искренне желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а дружественному турецкому народу – выдержки и стойкости в этом тяжелом испытании.

Уверен, что мужественный турецкий народ преодолеет последствия этого сокрушительного стихийного бедствия», – подчеркнул в записи Министр.

Состоялась также краткая беседа главы МИД Беларуси с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Мустафой Озджаном. Руководитель турецкой дипмиссии выразил признательность белорусской стороне за искренний отклик и оказываемое содействие, включая решение Главы государства о направлении специалистов МЧС Беларуси в Турцию для проведения поисково-спасательных работ и преодоления последствий разрушительной стихии.

версия для печати