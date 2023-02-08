О соболезновании Министра С.Алейника в связи с серией разрушительных землетрясений в Турции08 февраля 2023 г.
8 февраля 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник посетил Посольство Турецкой Республики и оставил запись в книге соболезнований в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате серии разрушительных землетрясений в Турции.
«Эта трагедия турецкого народа никого из нас не оставила равнодушной. В эти траурные дни в Беларуси глубоко сопереживают семьям и близким погибших, с тревогой и надеждой следят за каждым выпуском новостей из затронутых этой бедой регионов. Мы искренне желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а дружественному турецкому народу – выдержки и стойкости в этом тяжелом испытании.
Уверен, что мужественный турецкий народ преодолеет последствия этого сокрушительного стихийного бедствия», – подчеркнул в записи Министр.
Состоялась также краткая беседа главы МИД Беларуси с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Мустафой Озджаном. Руководитель турецкой дипмиссии выразил признательность белорусской стороне за искренний отклик и оказываемое содействие, включая решение Главы государства о направлении специалистов МЧС Беларуси в Турцию для проведения поисково-спасательных работ и преодоления последствий разрушительной стихии.
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022www.tibo.by
Национальный центр правовой информации Республики Беларусьwww.ncpi.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Правовой форум Беларусиwww.forumpravo.by
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by