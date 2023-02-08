Размер шрифта:

О соболезновании Министра С.Алейника в связи с серией разрушительных землетрясений в Турции

08 февраля 2023 г.

 

8 февраля 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник посетил Посольство Турецкой Республики и оставил запись в книге соболезнований в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате серии разрушительных землетрясений в Турции. 

«Эта трагедия турецкого народа никого из нас не оставила равнодушной. В эти траурные дни в Беларуси глубоко сопереживают семьям и близким погибших, с тревогой и надеждой следят за каждым выпуском новостей из затронутых этой бедой регионов. Мы искренне желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а дружественному турецкому народу – выдержки и стойкости в этом тяжелом испытании.

Уверен, что мужественный турецкий народ преодолеет последствия этого сокрушительного стихийного бедствия», – подчеркнул в записи Министр. 

Состоялась также краткая беседа главы МИД Беларуси с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Мустафой Озджаном. Руководитель турецкой дипмиссии выразил признательность белорусской стороне за искренний отклик и оказываемое содействие, включая решение Главы государства о направлении специалистов МЧС Беларуси в Турцию для проведения поисково-спасательных работ и преодоления последствий разрушительной стихии. 

версия для печати

Видео МИД

Архив

Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»

Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)

Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)

Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)

Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»

Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь

Официальные интернет-ресурсы

Президент Республики Беларусь

www.president.gov.by

Совет Министров Республики Беларусь

www.government.gov.by

Совет Республики

www.sovrep.gov.by

Палата представителей

www.house.gov.by

Официальный сайт Республики Беларусь

www.belarus.by

Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022

www.tibo.by

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

www.ncpi.gov.by

Портал информационной поддержки экспорта Export.by

www.export.by

Белорусская торгово-промышленная палата

www.cci.by

Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛ

www.торги.бел

Правовой форум Беларуси

www.forumpravo.by

Национальное агентство инвестиций и приватизации

www.investinbelarus.by

Национальное агентство по туризму

www.belarustourism.by

Белорусская универсальная товарная биржа

www.butb.by

Информационно-аналитический портал Союзного государства

www.soyuz.by

Телеканал «Беларусь-24»

www.belarus24.by

Радиостанция «Беларусь»

www.radiobelarus.by

Дипсервис

www.dipservice.by

Главное хозяйственное управление

www.bc.by

Электронная торговая площадка “TradeBel”

www.tradebel.com

Национальная академия наук Беларуси

www.nasb.gov.by

Министерство образования Республики Беларусь

www.edu.gov.by

Министерство природных ресурсов Республики Беларусь

www.minpriroda.gov.by

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

www.minzdrav.gov.by

Министерство экономики Республики Беларусь

www.economy.gov.by