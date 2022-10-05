О встрече Посла Беларуси А.Метелицы с Генеральным аудитором Пакистана

5 октября 2022 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь Андрея Метелицы с Генеральным аудитором Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Гондалом.

В ходе встречи стороны обсудили развитие диалога в сфере государственного аудита в двустороннем формате и в рамках профильных международных организаций.

А.Метелица передал письмо Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь с проектом межведомственного меморандума о сотрудничестве.

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