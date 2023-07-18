О визите Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника на Кубу (первый день)18 июля 2023 г.
17 июля 2023 г. в ходе первого дня официального визита белорусской делегации во главе с Министром иностранных дел Республики Беларусь Сергеем Алейником на Кубу прошли встречи с Председателем Национальной Ассамблеи народной власти Республики Куба Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом, с Заместителем Премьер-министра – Министром внешней торговли и иностранных инвестиций Рикардо Кабрисасом Руисом и с и.о. Министра иностранных дел Хосефиной Видаль.
В ходе субстантивных переговоров обсуждался весь спектр белорусско-кубинских отношений и способы их активизации, в том числе через механизм двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Согласована повестка и достигнута договоренность о проведении ее следующего заседания уже во второй половине сентября текущего года.
Традиционно особое внимание уделено вопросам поставок различной белорусской техники и запасных частей, востребованных продуктов питания и иной белорусской продукции на Кубу.
В данном контексте обсуждена тема финализации и подготовки к подписанию Протокола к Соглашению о взаимных поставках. Предполагается, что данный инструмент будет способствовать увеличению стоимостных и физических объемов взаимного товарооборота.
Отдельным элементом состоявшихся встреч стало обсуждение белорусско-кубинского сотрудничества и перспективных совместных проектов в сфере науки, биотехнологий и фармакологии.
В рамках деловой повестки дня дополнительно прошли переговоры Председателя наблюдательного Совета ОАО «Амкодор» Александра Шакутина, Генерального директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка, представителей ОАО «МАЗ» и банковского сектора в Торговой палате Кубы, а также с кубинскими коллегами и партнерами, представителями малого бизнеса по возможностям реализации перспективных совместных проектов.
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
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Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
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