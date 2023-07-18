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О визите Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника на Кубу (первый день)

18 июля 2023 г.

 

17 июля 2023 г. в ходе первого дня официального визита белорусской делегации во главе с Министром иностранных дел Республики Беларусь Сергеем Алейником на Кубу прошли встречи с Председателем Национальной Ассамблеи народной власти Республики Куба Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом, с Заместителем Премьер-министра – Министром внешней торговли и иностранных инвестиций Рикардо Кабрисасом Руисом и с и.о. Министра иностранных дел Хосефиной Видаль.

 

 

В ходе субстантивных переговоров обсуждался весь спектр белорусско-кубинских отношений и способы их активизации, в том числе через механизм двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Согласована повестка и достигнута договоренность о проведении ее следующего заседания уже во второй половине сентября текущего года.

Традиционно особое внимание уделено вопросам поставок различной белорусской техники и запасных частей, востребованных продуктов питания и иной белорусской продукции на Кубу.

В данном контексте обсуждена тема финализации и подготовки к подписанию Протокола к Соглашению о взаимных поставках. Предполагается, что данный инструмент будет способствовать увеличению стоимостных и физических объемов взаимного товарооборота.

Отдельным элементом состоявшихся встреч стало обсуждение белорусско-кубинского сотрудничества и перспективных совместных проектов в сфере науки, биотехнологий и фармакологии.

В рамках деловой повестки дня дополнительно прошли переговоры Председателя наблюдательного Совета ОАО «Амкодор» Александра Шакутина, Генерального директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка, представителей ОАО «МАЗ» и банковского сектора в Торговой палате Кубы, а также с кубинскими коллегами и партнерами, представителями малого бизнеса по возможностям реализации перспективных совместных проектов.

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