О встрече Посла Беларуси А.Молчана с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы

14 февраля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Венесуэле Андрей Молчан встретился с заместителем Министра иностранных дел (по делам Европы) Венесуэлы Франклином Рамиресом.

Обсуждена актуальная двусторонняя и международная повестка дня, согласован план совместных мероприятий и встреч высокого уровня на ближайшую перспективу.

Акцентировано внимание на совпадении позиций Минска и Каракаса по текущей геополитической проблематике, а также необходимости укрепления взаимодействия в ООН и других международных организациях.

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