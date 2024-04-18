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О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Постоянным координатором ООН в Беларуси

18 апреля 2024 г.

 

18 апреля 2024 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с Постоянным координатором ООН в Республике Беларусь Расулом Багировым, который вручил аккредитационное письмо Генерального секретаря ООН о его назначении на этот пост.

Собеседники обменялись мнениями о состоянии и перспективах взаимодействия Беларуси и ООН. В качестве приоритетных направлений по линии ООН определены вопросы социально-экономичного развития страны и достижения Целей устойчивого развития в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

На встрече были подняты вопросы негативного влияния незаконной санкционной политики на устойчивое развитие, в том числе на глобальную продовольственную безопасность, и на программную деятельность ООН в Республике Беларусь.

С.Алейник пригласил Р.Багирова принять участие в тематическом заседании Совета по устойчивому развитию, посвященном Международному дню памяти чернобыльской катастрофы, которое состоится 23 апреля 2024 г., и активно подключиться к подготовке и проведению намеченного на 19 июня 2024 г. второго Национального форума по устойчивому развитию.

Стороны договорились о продолжении развития конструктивных отношений Беларуси с Организацией Объединенных Наций.

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