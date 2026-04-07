О встрече Посла Беларуси В.Боровикова с заместителем Министра иностранных дел Вьетнама

6 апреля 2026 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам Владимир Боровиков встретился с заместителем Министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.

Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, с учетом вывода отношений на новый этап стратегического партнерства.

Обсужден график предстоящих мероприятий.

