О визите Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Лукашевича в Иран17 декабря 2024 г.
17 декабря 2024 г. в г.Тегеране (Исламская Республика Иран) Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич и заместитель Министра иностранных дел Исламской Республики Иран по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи провели седьмой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.
Стороны обсудили состояние и перспективы отношений, подробно остановились на выработке механизмов по углублению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также обменялись мнениями по вопросам глобальной повестки дня. Отдельно остановились на ситуации в Украине, Сирии и Афганистане.
С.Лукашевич был принят Министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран, график визитов на высшем и высоком уровнях. Состоялся также обмен мнениями о перспективных направлениях совместной работы в рамках международных организаций.
На встрече с заместителем Министра промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммадом-Али Дехган-Дехнави обсуждены вопросы содержательного наполнения семнадцатого заседания Смешанной Белорусско-Иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, проведение которого запланировано в январе 2025 года в г.Минске.
Белорусская Вытинанка включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Один день в МИД Беларуси | 30 лет Службе государственного протокола МИД
II Минская международная конференция по евразийской безопасности
Выступление Министра М.Рыженкова на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2024 г.)
Интервью Посла Беларуси в Швейцарии А.Ганевича телеканалу “RTVI”
Интервью Министра иностранных дел М.Рыженкова телеканалу «ОНТ»
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022www.tibo.by
Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусьwww.center.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Правовой форум Беларусиwww.forumpravo.by
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by