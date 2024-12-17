О визите Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Лукашевича в Иран

17 декабря 2024 г. в г.Тегеране (Исламская Республика Иран) Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Лукашевич и заместитель Министра иностранных дел Исламской Республики Иран по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи провели седьмой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Стороны обсудили состояние и перспективы отношений, подробно остановились на выработке механизмов по углублению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также обменялись мнениями по вопросам глобальной повестки дня. Отдельно остановились на ситуации в Украине, Сирии и Афганистане.

С.Лукашевич был принят Министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран, график визитов на высшем и высоком уровнях. Состоялся также обмен мнениями о перспективных направлениях совместной работы в рамках международных организаций.

На встрече с заместителем Министра промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммадом-Али Дехган-Дехнави обсуждены вопросы содержательного наполнения семнадцатого заседания Смешанной Белорусско-Иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, проведение которого запланировано в январе 2025 года в г.Минске.

версия для печати