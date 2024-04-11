О переговорах Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Министром иностранных дел Узбекистана

11 апреля 2024 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник провел переговоры с Министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым в рамках его официального визита в Беларусь.

Стороны предметно обсудили практические меры и шаги по реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавних переговоров на уровне глав государств. Подчеркнуто, что официальный визит Президента Республики Беларусь в Республику Узбекистан в феврале 2024 года, а также второй Форум регионов Беларуси и Узбекистана заложили хорошую основу для расширения двустороннего диалога и реализации совместных проектов на основе равноправного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Особое внимание уделено вопросам наращивания двусторонней торговли, ходу реализации проектов промышленной кооперации, укреплению продовольственной безопасности. Белорусская сторона подтвердила заинтересованность в участии в проводимых в Узбекистане масштабных социально-экономических реформах, отметив готовность делиться знаниями, технологиями, имеющимися наработками, содействовать модернизации промышленного и сельскохозяйственного комплексов.

В данном контексте отмечена важность продолжения работы по локализации производства белорусской техники в Узбекистане. Обсуждены возможности совместной сборки тракторов, локализации сборки самосвалов, спецтехники, создания ряда других совместных производств. На финальной стадии находится реализация проекта по открытию в пригороде Ташкента мультибрендового торгового центра, на площадке которого будет в широком ассортименте представлена продукция таких белорусских предприятий как "МТЗ", Минский моторный завод, "БобруйскАгроМаш", "Лидсельмаш" и др., востребованная в агропромышленном, лесозаготовительном производстве, а также коммунальном хозяйстве Узбекистана.

Рассмотрены также темы развития международных транспортных коридоров и новых логистических маршрутов, перспективы совместной работы на рынках третьих стран.

Министры подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия в сферах образования, науки, культуры, спорта и туризма, контактов по линии молодежных организаций.

Состоялся развернутый обмен мнениями по актуальной международной проблематике, ситуации в европейском и евразийском регионах, в том числе в сфере безопасности. Выражена серьезная обеспокоенность в связи с применением отдельными группами государств незаконных мер давления и принуждения, вмешательства во внутренние дела других стран. Это сеет недоверие в межгосударственных отношениях, пагубно влияет на всю мировую торговлю, провоцирует экономические кризисы.

Главы внешнеполитических ведомств отметили схожесть подходов к выстраиванию диалога на международных площадках, подтвердили взаимное стремление к более справедливому мироустройству. Договорились продолжить тесное взаимодействие и оказывать взаимную поддержку в рамках глобальных и региональных международных организаций – ООН, СНГ, ШОС.

Министры также рассмотрели график двусторонних мероприятий и визитов на ближайшую перспективу.

По итогам переговоров подписана программа консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2024 – 2025 годы.

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