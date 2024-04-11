О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Казахстана

11 апреля 2024 г. состоялись переговоры Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.

Обсуждены актуальные аспекты взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Рассмотрены конкретные меры и шаги по активизации промышленной кооперации, развитию интеграционных связей. Основной акцент – на проблемных аспектах и взаимовыгодных путях их решения.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств уделили особое внимание вопросам подготовки и проведения в ближайшие месяцы в Минске 18-го заседания Межправительственной Белорусско-Казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Рассмотрен ход выполнения Плана сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2023-2024 годы. Министры наметили дальнейшие шаги по расширению взаимных контактов и реализации совместных проектов, в том числе в гуманитарной и информационной сферах.

Обсудили общее состояние договорно-правовой базы белорусско-казахстанских отношений, договорились об ее инвентаризации в соответствии с актуальными целями и задачами двустороннего взаимодействия.

Министры констатировали значительный потенциал для расширения и активизации межрегионального сотрудничества с акцентом на укрепление прямых экономических связей и продвижение совместных проектов на уровне регионов Беларуси и Казахстана.

Стороны подтвердили курс на последовательное укрепление интеграционного сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС, а также на конструктивное взаимодействие в рамках международных организаций.

С.Алейник поблагодарил казахстанского коллегу за последовательную поддержку Беларуси в вопросе присоединения к ШОС в качестве полноправного члена Организации.

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