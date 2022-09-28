О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Китая

28 сентября 2022 г. состоялась встреча Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюном.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-китайского сотрудничества. Особый акцент был сделан на реализации договоренностей по итогам встречи лидеров Беларуси и Китая на полях Совета глав государств-членов ШОС в Узбекистане.

Собеседники обсудили вопросы взаимодействия и взаимной поддержки в международных организациях.

версия для печати