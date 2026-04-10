О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси П.Утюпина с Послом Узбекистана

10 апреля 2026 г. состоялась встреча Заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Павла Утюпина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Беларусь Рахматуллой Назаровым.

Cтороны согласовали план действий по подготовке и проведению двусторонних мероприятий различного уровня.

Обсудили широкий спектр вопросов развития белорусско-узбекских отношений, в первую очередь в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

версия для печати