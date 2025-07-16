О визите Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова в Таиланд16 июля 2025 г.
16 июля 2025 г. состоялся первый в истории официальный визит Министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова в Королевство Таиланд.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства провел переговоры с Председателем Национальной Ассамблеи Таиланда Ван Мухамадом Нор Матхой. В центре обсуждения – развитие торговых связей, геополитическая нестабильность и необходимость объединения усилий для преодоления вызовов, стоящих перед международной торговой системой.
Максим Рыженков отметил историческую значимость визита, подчеркнув стратегический потенциал Таиланда как надежного партнера Беларуси в Юго-Восточной Азии. В контексте укрепления межпарламентского взаимодействия он передал официальное приглашение посетить нашу страну от Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко и выступил с инициативой создания парламентских групп дружбы в обеих странах.
Председатель Нор Матха подтвердил направленное ранее приглашение для руководителя нижней палаты белорусского парламента, выразив готовность лично посетить Беларусь и содействовать формированию группы дружбы. Он также отметил намерение на законодательном уровне содействовать активизации белорусско-тайских отношений.
В этом же ключе стороны выразили заинтересованность в скорейшем подписании соглашений о безвизовом режиме и организации прямого авиасообщения.
Нор Матха также приветствовал предстоящее подписание Меморандума между правительствами Беларуси и Таиланда о создании Совместного Белорусско-Таиландского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству – как важный шаг на пути к соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Таиландом.
В ходе переговоров с Министром иностранных дел Таиланда Маритом Сангиампхонгом стороны акцентировали внимание на прикладном взаимодействии – в сфере деловых и гуманитарных контактов. Максим Рыженков пригласил тайского коллегу совершить исторический визит в Беларусь, на что получил подтверждение о намерении посетить страну в ближайшее время.
Обсуждались практические меры – от оформления соглашений о безвизовом режиме и запуска прямого авиасообщения до совместной работы над всеобъемлющим соглашением о свободной торговле. Тайская сторона подчеркнула готовность завершить работу над проектами о визах и воздушном сообщении в целях их подписания в ближайшее время.
Уделили внимание вопросам инвестиционного сотрудничества, продовольственной безопасности (обмен опытом в молочном и мясном животноводстве), а также взаимным поставкам: сельхозтехника, оборудование и продукты питания – из Беларуси, фрукты, овощи, орехи, текстиль и каучук – из Таиланда.
Для более детального ознакомления с возможностями белорусской промышленности Министр Рыженков пригласил тайскую делегацию принять участие в выставке «Белагро». В рамках подготовки к подписанию меморандума Министр Сангиампхонг предложил, чтобы созданный на его основании двусторонний Комитет возглавили главы внешнеполитических ведомств, что повысит его эффективность.
Отдельно выражена готовность Таиланда содействовать углублению взаимодействия Беларуси с АСЕАН.
Во время встречи с заместителем Министра торговли Таиланда Чантавитом Тантаситом стороны подчеркнули фундаментальную роль экономического диалога. Министр Рыженков акцентировал необходимость скорейшего запуска деятельности создаваемого Совместного Белорусско-Таиландского комитета. Тайская сторона в свою очередь выразила заинтересованность в снятии торговых барьеров и расширении партнерства, а также отметила комплементарность экономик двух стран.
По итогам встречи подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и Правительством Королевства Таиланд о создании Совместного Белорусско-Таиландского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству.
Справочно. Подписание Меморандума позволит создать двусторонний механизм, призванный стать институциональной основой регулярного белорусско-таиландского диалога по вопросам сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах, представляющих взаимный интерес, а также межправительственным инструментом координации и контроля над выполнением достигнутых договоренностей.
Исторический визит Министра иностранных дел Беларуси в Таиланд открыл новые горизонты для укрепления двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.
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