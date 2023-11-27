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О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Азербайджана

27 ноября 2023 г.

 

27 ноября 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Ульви Бахшалиевым по случаю завершения его дипломатической миссии в Республике Беларусь.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-азербайджанских отношений, подтвердили готовность к дальнейшему углублению многопланового взаимодействия. Особый акцент был сделан на вопросах подготовки Дорожной карты развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой.

Министр поблагодарил Посла за личный вклад в развитие белорусско-азербайджанских отношений, усилия по активизации политического диалога и расширению торгово-экономических связей.

 

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