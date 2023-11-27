О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Азербайджана27 ноября 2023 г.
27 ноября 2023 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Ульви Бахшалиевым по случаю завершения его дипломатической миссии в Республике Беларусь.
В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-азербайджанских отношений, подтвердили готовность к дальнейшему углублению многопланового взаимодействия. Особый акцент был сделан на вопросах подготовки Дорожной карты развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой.
Министр поблагодарил Посла за личный вклад в развитие белорусско-азербайджанских отношений, усилия по активизации политического диалога и расширению торгово-экономических связей.
Международная конференция по Евразийской безопасности
Выступление Министра С.Алейника на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.)
Выступление Министра С.Алейника на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2023 г.)
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
Интервью Министра иностранных дел С.Алейника телеканалу «Беларусь 1»
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