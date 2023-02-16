О третьем заседании Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР

О третьем заседании Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР16 февраля 2023 г.
16 февраля 2023 г. состоялось третье заседание Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны (в режиме видеоконференции). Мероприятие, в котором приняли участие представители МИД и государственных органов Беларуси, прошло под председательством Министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева и заместителя Министра коммерции КНР Ли Фэя.
В ходе комиссии обсуждены актуальные вопросы взаимодействия сторон в области торговли, конкуренции и отраслевого сотрудничества, дан новый импульс к сопряжению китайской инициативы «Один пояс – один путь» с планами развития Евразийского экономического союза.
В рамках мероприятия подписана дорожная карта, направленная на активизацию и развитие торгово-экономического взаимодействия сторон в таможенной сфере, в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля, транспорта и торговой политики.
Согласованы перспективные направления для обсуждения в течение 2023-2024 годов: климатическая повестка, стратегии развития внешней торговли ЕАЭС и КНР, международная практика применения мер защиты внутреннего рынка, электронная торговля. Кроме того, принято решение о проведении комплексного анализа эффектов различных сценариев углубления торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС и Китаем.
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