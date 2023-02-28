О встрече Посла Беларуси А.Метелицы с исполняющим обязанности заместителя Министра иностранных дел Пакистана

27 февраля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица встретился с исполняющим обязанности заместителя Министра иностранных дел Пакистана, Национальным координатором Шанхайской организации сотрудничества Маргхубом Салимом Баттом.

Собеседники обсудили состояние белорусско-пакистанских отношений, а также перспективы взаимодействия двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении диалога на полях предстоящих мероприятий ШОС в текущем году.

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