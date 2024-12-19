О встрече Посла Беларуси Р.Романовского с Министром здравоохранения Индонезии

19 декабря 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индонезия Роман Романовский встретился с Министром здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикином.

Стороны обсудили возможности активизации сотрудничества между Беларусью и Индонезией в области здравоохранения, развитие договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия в этой сфере, подчеркнули важность образовательных обменов в медицине.



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