О встрече Посла Беларуси Д.Кольцова с Министром спорта и по делам молодежи Ирана

10 июля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Иран Дмитрий Кольцов встретился с Министром спорта и по делам молодежи Ирана Сейедом Хамидом Саджади.

Стороны рассмотрели вопросы белорусско-иранского взаимодействия в спортивной сфере, обсудили иные актуальные направления сотрудничества. Особое внимание уделено участию спортивных команд двух стран в соревнованиях, проводимых в Беларуси и Иране.

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