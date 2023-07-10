О встрече Посла Беларуси Д.Кольцова с Министром спорта и по делам молодежи Ирана10 июля 2023 г.
10 июля 2023 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Иран Дмитрий Кольцов встретился с Министром спорта и по делам молодежи Ирана Сейедом Хамидом Саджади.
Стороны рассмотрели вопросы белорусско-иранского взаимодействия в спортивной сфере, обсудили иные актуальные направления сотрудничества. Особое внимание уделено участию спортивных команд двух стран в соревнованиях, проводимых в Беларуси и Иране.
Интервью заместителя Министра иностранных дел Ю.Амбразевича
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Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
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