Об аккредитации зарубежных СМИ для освещения II Игр стран СНГ

Просим представителей зарубежных СМИ, которые направили документы на аккредитацию, но до настоящего времени не получили ответа, связаться с пресс-службой Министерства иностранных дел Республики Беларусь для подтверждения факта поступления и уточнения хода рассмотрения соответствующих заявок.

Тел.: (017) 215-86-45

E-Mail: press@mfa.gov.by

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