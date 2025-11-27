Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси П.Утюпина в совместном заседании Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации27 ноября 2025 г.
27 ноября 2025 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Павел Утюпин принял участие в онлайн формате в совместном заседании Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности и Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по международным делам, посвященном вопросу противодействия вмешательству во внутренние дела двух государств.
В фокусе выступления П.Утюпина была оценка совместных действий Республики Беларусь и Российской Федерации на дипломатическом направлении. Заместитель Министра подчеркнул, что в основе белорусско-российского сотрудничества лежит ключевой принцип международного права и Устава ООН – невмешательство во внутренние дела государств, который означает, что каждое государство обладает неотъемлемым правом самостоятельно выбирать свою политическую, экономическую и социальную систему без какого-либо внешнего вмешательства.
П.Утюпин проинформировал о некоторых совместных действиях, которые Беларусь и Россия предпринимают в рамках Союзного государства, по линии интеграционных объединений, а также в ООН и ОБСЕ. Особый акцент был сделан на развитии соответствующей двусторонней договорно-правовой базы.
Заместитель Министра также привлек внимание к вопросу создания устойчивой архитектуры безопасности на евразийском пространстве, широко обсуждаемому на недавней III Минской международной конференции по евразийской безопасности, отметив в этом контексте инициативу о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
В заключение П.Утюпин подчеркнул, что совместные действия двух государств направлены не только на защиту национальных интересов Республики Беларусь и Российской Федерации, но также являются вкладом в построение справедливого и стабильного мирового порядка.
