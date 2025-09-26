Выступление Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова на заседании высокого уровня ГА ООН в целях празднования и популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия (26 сентября 2025 г., г.Нью-Йорк)26 сентября 2025 г.
Господин председатель!
Полностью согласны с необходимостью популяризации Международного дня за полную ликвидацию ядерного оружия. Но, к сожалению, праздновать нам сегодня нечего.
Мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза. "Часы Судного дня" показывают менее полутора минут до полуночи, символизирующей момент ядерного Апокалипсиса. Это самое близкое к полуночи положение стрелок Часов за всю их историю. Конечно, это не более, чем символ. Однако, он заставляет задуматься, насколько близко человечество подошло к точке невозврата.
В рамках новой парадигмы международных отношений были выработаны гарантии безопасности и новые принципы сотрудничества. В их числе и нерасширение НАТО на Восток, и создание ОБСЕ с ее принципом неделимости безопасности, и Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность Беларуси и в котором странам, отказавшимся от ядерного оружия, были даны гарантии воздерживаться от угрозы силой или ее применения, а также от экономического принуждения.
Однако сегодня все гарантии и принципы растоптаны. Пока мы в СССР и в первые годы своей независимости разоружались при помощи Запада, выводили ядерное оружие, утилизировали при их помощи обычные вооружения, мины, на Западе, как оказывается, потихоньку вновь начали вооружаться. А сегодня уже и ставят мины на нашей границе - в Польше, Литве и Латвии.
Законные озабоченности в отношении безопасности других стран, в том числе Беларуси, были проигнорированы. Чему итогом сегодня стал беспрецедентный накал противоречий, в том числе в нашей Европе. Причем нам не оставили выбора. В этой ситуации Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность.
В этих же целях на территории Беларуси будут размещены российские баллистические ракеты "Орешник". Подписанный в прошлом году Беларусью и Россией Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предусматривает использование для защиты любых видов оружия, в том числе ядерного.
Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ ассиметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.
Почему сегодня все больше стран говорят о возрастающей роли ядерного фактора в мире? Потому что в условиях отсутствия у государств надежных гарантий безопасности и реальных мер доверия именно ядерное оружие становится последним средством, которое даже без применения способно сдержать потенциального агрессора. И мы видим, как это работает.
Ядерное оружие обладает чудовищной разрушительной силой. Победителей в ядерной войне не будет. И не случайно даже сам американский физик Оппенгеймер, один из отцов атомной бомбы, в ходе первого испытания бомбы в 1945 году сказал: "Я стал смертью, разрушителем миров". И который до последних лет жизни стремился обеспечить контроль за ядерными вооружениями международным сообществом, в том числе ООН.
И он был прав! Чтобы не допустить дальнейшей ядерной эскалации - все очень просто. Нужна только целенаправленная работа по выработке надежных гарантий безопасности для всех без исключения стран. И просто их соблюдать. Будут гарантии - будет доверие и необходимость в ядерном оружии отпадет сама собой. Мы готовы идти таким путем.
Спасибо за внимание!
Выступление Министра М.Рыженкова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН // Statement by Minister M.Ryzhenkov at the open debate of the UN Security Council
Министр иностранных дел Беларуси М.Рыженков, руководство Министерства возложили цветы к монументу «Победы»
80 лет Победы — Министры иностранных дел СНГ
Выступление Министра М.Рыженкова на 58-й сессии Совета ООН по правам человека (24 февраля 2025 г., г.Женева)
Белорусская Вытинанка включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Один день в МИД Беларуси | 30 лет Службе государственного протокола МИД
Официальные интернет-ресурсы
Президент Республики Беларусьwww.president.gov.by
Совет Министров Республики Беларусьwww.government.gov.by
Совет Республикиwww.sovrep.gov.by
Палата представителейwww.house.gov.by
Официальный сайт Республики Беларусьwww.belarus.by
Международный ИКТ-Форум ТИБО-2022www.tibo.by
Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусьwww.center.gov.by
Портал информационной поддержки экспорта Export.bywww.export.by
Белорусская торгово-промышленная палатаwww.cci.by
Электронная торговая площадка ТОРГИБЕЛwww.торги.бел
Правовой форум Беларусиwww.forumpravo.by
Национальное агентство инвестиций и приватизацииwww.investinbelarus.by
Национальное агентство по туризмуwww.belarustourism.by
Белорусская универсальная товарная биржаwww.butb.by
Информационно-аналитический портал Союзного государстваwww.soyuz.by
Телеканал «Беларусь-24»www.belarus24.by
Радиостанция «Беларусь»www.radiobelarus.by
Дипсервисwww.dipservice.by
Главное хозяйственное управлениеwww.bc.by
Электронная торговая площадка “TradeBel”www.tradebel.com
Национальная академия наук Беларусиwww.nasb.gov.by
Министерство образования Республики Беларусьwww.edu.gov.by
Министерство природных ресурсов Республики Беларусьwww.minpriroda.gov.by
Министерство здравоохранения Республики Беларусьwww.minzdrav.gov.by
Министерство экономики Республики Беларусьwww.economy.gov.by