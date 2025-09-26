Выступление Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова на заседании высокого уровня ГА ООН в целях празднования и популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия (26 сентября 2025 г., г.Нью-Йорк)

Господин председатель!

Полностью согласны с необходимостью популяризации Международного дня за полную ликвидацию ядерного оружия. Но, к сожалению, праздновать нам сегодня нечего.

Мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза. "Часы Судного дня" показывают менее полутора минут до полуночи, символизирующей момент ядерного Апокалипсиса. Это самое близкое к полуночи положение стрелок Часов за всю их историю. Конечно, это не более, чем символ. Однако, он заставляет задуматься, насколько близко человечество подошло к точке невозврата.

В рамках новой парадигмы международных отношений были выработаны гарантии безопасности и новые принципы сотрудничества. В их числе и нерасширение НАТО на Восток, и создание ОБСЕ с ее принципом неделимости безопасности, и Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность Беларуси и в котором странам, отказавшимся от ядерного оружия, были даны гарантии воздерживаться от угрозы силой или ее применения, а также от экономического принуждения.

Однако сегодня все гарантии и принципы растоптаны. Пока мы в СССР и в первые годы своей независимости разоружались при помощи Запада, выводили ядерное оружие, утилизировали при их помощи обычные вооружения, мины, на Западе, как оказывается, потихоньку вновь начали вооружаться. А сегодня уже и ставят мины на нашей границе - в Польше, Литве и Латвии.

Законные озабоченности в отношении безопасности других стран, в том числе Беларуси, были проигнорированы. Чему итогом сегодня стал беспрецедентный накал противоречий, в том числе в нашей Европе. Причем нам не оставили выбора. В этой ситуации Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность.

В этих же целях на территории Беларуси будут размещены российские баллистические ракеты "Орешник". Подписанный в прошлом году Беларусью и Россией Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предусматривает использование для защиты любых видов оружия, в том числе ядерного.

Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ ассиметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.

Почему сегодня все больше стран говорят о возрастающей роли ядерного фактора в мире? Потому что в условиях отсутствия у государств надежных гарантий безопасности и реальных мер доверия именно ядерное оружие становится последним средством, которое даже без применения способно сдержать потенциального агрессора. И мы видим, как это работает.

Ядерное оружие обладает чудовищной разрушительной силой. Победителей в ядерной войне не будет. И не случайно даже сам американский физик Оппенгеймер, один из отцов атомной бомбы, в ходе первого испытания бомбы в 1945 году сказал: "Я стал смертью, разрушителем миров". И который до последних лет жизни стремился обеспечить контроль за ядерными вооружениями международным сообществом, в том числе ООН.

И он был прав! Чтобы не допустить дальнейшей ядерной эскалации - все очень просто. Нужна только целенаправленная работа по выработке надежных гарантий безопасности для всех без исключения стран. И просто их соблюдать. Будут гарантии - будет доверие и необходимость в ядерном оружии отпадет сама собой. Мы готовы идти таким путем.

Спасибо за внимание!

