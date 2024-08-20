Ответ пресс-секретаря МИД А.Глаза на вопрос агентства БелТА об участии Беларуси в 3-й Конференции ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

В декабре этого года в Ботсване пройдет 3-я Конференция ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Для нашей страны это сверхактуальный вопрос. Планирует ли Беларусь участвовать?

А.Глаз: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил соответствующие приглашения на имя Главы нашего государства.

И в своем ответном послании Президент Беларуси подтвердил наш интерес. Связан он с тем, что как Беларусь, так и другие страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с одинаковыми вызовами. Все мы весьма уязвимы к действиям своих соседей-приморских государств.

А Беларусь еще и в полной мере на себе ощущает последствия незаконных действий ряда стран, которые ограничивают предусмотренное Конвенцией ООН право нашей страны на выход к морю и транзит.

Поэтому, конечно, мы планируем принять непосредственное участие в этой конференции на уровне руководства МИД.

И мы намерены жестко поставить вопрос о принуждении известных государств к исполнению ими своих международных обязательств в рамках действующих правовых документов.

Настало время на достойном уровне рельефно обозначить проблемы, с которыми сталкивается Беларусь в реализации своих законных прав. Мы, может, ранее не уделяли должного внимания этой теме, но сейчас сложилась уже вопиющая ситуация.

Например, страны Балтии намеренно ограничивают доступ нашего государства к морю, к осуществлению торговых, экономических, гуманитарных контактов с внешним миром. Эти страны с правовой точки зрения откровенно злоупотребляют своим географическим положением.

Первое. Литвой, Латвией и Эстонией введен запрет на экспорт белорусских калийных удобрений. Хотя есть и возможности, и порты, где есть терминалы, которыми владеет и белорусская сторона. Например, Белкалий владеет 30% терминала в порту Клайпеда. В итоге из-за роста цен и ограниченности предложения удобрений на международных рынках страдают третьи страны, и так испытывающие проблемы с поставками продовольствия.

Второе. В целом сужается транзит товаров через территории прибалтийских стран и Польши. Они несут колоссальные убытки от отсутствия необходимых товаров. Например, ежегодные прямые потери литовской экономики от разрыва связей с Беларусью оцениваются в сумму порядка 1 млрд. долл. Среди наиболее значимых последствий: катастрофический удар по транзитной отрасли Литвы, работе Клайпедского порта и Литовских железных дорог, потери которых оцениваются в 100 млн. долл. в год. Латвийские порты также в критическом состоянии. Но возможности-то есть, чтобы избежать такой ситуации!

Третье. Контакты между гражданами, которые также пользуются морской инфраструктурой, и не только. Наши соседи закрывают пункты пропуска, вводя все больше ограничений. Достаточно вспомнить, что с июня 2024 года литовские таможенники конфисковывают у граждан Беларуси, Литвы и третьих стран, включая детей, продукты питания, лекарства и другие товары для личного пользования при въезде в Литву или транзите через литовскую территорию. К провозу разрешены только 0,5 литра питьевой воды и только в открытой упаковке!

Издевательства над гражданами на границе продолжаются и по сей день. По инициативе этих стран закрыты почти все пограничные переходы на границе с Беларусью, что вынуждает людей простаивать в длиннейших очередях. Грузоперевозки практически остановлены. Сотни большегрузов, в том числе доставляющих гуманитарный груз, не могут доставить его в срок. Сокращаются рейсовые маршруты для перевозки людей. Например, на конец 2023 года с Литвой было 45 маршрутов, перевезено около 450 тыс. человек, на август 2024 г. осталось 40 маршрутов, из которых до конца года Литва планирует оставить лишь 29. То есть к концу 2024 года сократится количество маршрутов на 35%, пострадает около 150 тысяч человек.

Все эти политические «козни» противоречат Уставу ООН, прямо нарушают положения Конвенции ООН по морскому праву, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и других правозащитных документов. Наши соседи экстерриториально нарушают права белорусских граждан, в том числе ограничивая их право на передвижение.

За их действиями стоят политические цели, экономический диктат, выторговывание себе от нас неких преференций, что недопустимо!

Вот на конференции мы все вместе должны дать оценку и посмотреть, какие инструменты можно задействовать в этом контексте. Да и многие участники этого предстоящего серьезного мероприятия смогут на конкретных примерах увидеть, какой беспредел творит руководство указанных мною стран. Стоит два раза подумать, нужно ли в принципе иметь дело с такими недобропорядочными и конъюнктурными партнерами.

Конечно, мы также используем возможность участия в этой конференции для обмена опытом и проведения ряда двусторонних встреч, прежде всего, с представителями стран т.н. глобального юга.

Справочно: Конвенция ООН по морскому праву 1982 года устанавливает определённые права для государств, не имеющих выхода к морю, то есть государств, которые не имеют морского побережья:

Такие страны имеют право на доступ к морю и от него в целях осуществления прав, предусмотренных в настоящей Конвенции, в том числе прав, относящихся к свободе открытого моря и общему наследию человечества. С этой целью они пользуются свободой транзита через территории государств транзита всеми транспортными средствами. При этом транзитное движение не подлежит обложению никакими таможенными пошлинами и налогами или другими сборами, за исключением сборов, взимаемых за конкретные услуги, оказываемые в связи с таким движением.

Государства транзита должны принимать все надлежащие меры с целью избежать задержек или других трудностей технического характера в транзитном движении.

Суда, плавающие под флагом государств, не имеющих выхода к морю, пользуются в морских портах тем же режимом, что и режим, который предоставляется другим иностранным судам.

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